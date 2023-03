Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaft startet an der Uni Augsburg im Wintersemester

Ab dem kommenden Wintersemester bildet die Universität Augsburg Hebammen und Entbindungspfleger aus. Gemeinsam konzipierten das Universitätsklinikum Augsburg und die Medizinische Fakultät den nunmehr zweiten Studiengang der Universitätsmedizin als duales Bachelor-Studium. Die Bewerbung ist bis zum 26. März möglich.



Neuem Leben in die Welt zu helfen ist vielleicht einer der berührendsten Berufe im medizinischen Bereich. Wer in Augsburg Hebamme werden möchte, kann ab Herbst dieses Jahres an der Medizinischen Fakultät im neuen Studiengang studieren. Die Bewerbung ist bis zum 26. März möglich.

Hebammen beraten, betreuen und begleiten Frauen und Familien während der Schwangerschaft, bei der Geburt, im Wochenbett und der Stillzeit. Sie leiten eigenverantwortlich physiologische Geburten und untersuchen, pflegen und überwachen Neugeborene. Ein hohes Maß an Empathie, Verantwortungsbewusstsein, medizinisches Verständnis, Kommunikationsfähigkeit und Stressresilienz sind erforderlich, um diesen Aufgaben gerecht zu werden.

„Ich freue mich sehr, dass wir ab dem Wintersemester 2023/24 den Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaft anbieten. Ich sehe darin die Chance, die Ausbildung zur selbstverantwortlichen Hebammentätigkeit mit Wissenschaftlichkeit zu verbinden“, verkündet Prof. Dr. Martina Kadmon, Dekanin der Medizinischen Fakultät. Der Studiengang ist dual konzipiert, d.h. die künftigen Hebammen und Entbindungspfleger haben einen hochschulischen Studienteil, der an der Universität Augsburg gelehrt wird, und einen berufspraktischen. Dieser wird bei klinischen und außerklinischen Kooperationspartnern erfolgen.

Interprofessionelle Lehre mit Medizinstudierenden und Auszubildenden

Die enge Verzahnung zum Universitätsklinikum Augsburg, das über eine geburtshilfliche Abteilung der höchsten Versorgungsstufe verfügt, ermöglicht einen wissenschaftlich fundierten Transfer von der Theorie in die Praxis. Dabei steht auch besonders die interprofessionelle Lehre im Fokus, bei der zukünftige Studierende der Hebammenwissenschaft mit Studierenden der Humanmedizin und/oder Auszubildenden anderer Gesundheitsberufe in theoretischen Modulen und gemeinsamen Fertigkeitstrainingseinheiten miteinander lernen, um so ein gegenseitiges berufliches Verständnis zu entwickeln. „Die medizinische Fakultät der Universität Augsburg möchte so zukünftig ihren Beitrag leisten, die noch junge Wissenschaftsdisziplin Hebammenwissenschaft in Forschung, Lehre und Praxis voranzubringen und die Versorgung im Großraum Augsburg zu verbessern“, Annette Kluge-Bischoff. Sie ist Hebamme und Leiterin des neuen Studiengangs an der Medizinischen Fakultät.

Hebammen und Entbindungspfleger werden in vielen Ländern weltweit und nahezu allen EU-Staaten an Hochschulen ausgebildet. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt die akademische Ausbildung. Das neue deutsche Hebammengesetz von Januar 2020 definiert die Rahmenbedingungen. Im März 2021 beschloss der Bayerische Ministerrat die Einrichtung eines Hebammenstudiengangs in Augsburg.

Fakten zum Studiengang

• Name: Hebammenwissenschaft

• Studienabschluss: Bachelor of Science (B.Sc.) inklusiv staatlich anerkannter Berufszulassung

• Studienform: Vollzeit, dual

• Regelstudienzeit: 7 Semester

• Credit Points: 210 ECTS

• Zulassungsmodus: zulassungsbeschränkt

• Studienbeginn: Wintersemester

• Bewerbung: Bewerbungen erfolgen online über das Universitätsklinikum Augsburg https://uk-augsburg.softgarden.io/job/28908750?l=de

Weitere Informationen: https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/med/studium/bachelor-hebammenwissenschaft/