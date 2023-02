ratiopharm ulm will Revanche für das Hinspiel nehmen und sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe festsetzen.

Es ist die Rückkehr an einen Ort, an dem aus Ulmer Sicht in der vergangenen Saison Historisches geschehen ist. Als Tabellenachter der Gruppe B reiste das Team im Achtelfinale zum ungeschlagenen Tabellenführer nach Badalona. Den aufopferungsvoll kämpfenden Ulmern gelang die Sensation: Mit einem 79:73-Erfolg ging es zum zweiten Mal nach 2013 ins Viertelfinale im 7DAYS EuroCup. „Das Achtelfinale in Badalona war ein überragendes Erlebnis. Die heimstärkste Mannschaft im EuroCup als klarer Underdog zu schlagen, hat uns einen enormen Push gegeben”, erinnert sich Karim Jallow. Mit einer Siegesserie im Rücken und dementsprechend viel Selbstvertrauen reisen die Ulmer diesmal zum Topspiel nach Spanien. Der Tabellenzweite Joventut Badalona ist wie bereits letzte Saison besonders heimstark (5-1), verlor bislang nur gegen den direkten Konkurrenten aus Bresse. Formstark und spielfreudig präsentierten sich die Ulmer in den letzten drei Spielen gegen Panevezys, Brescia und Bursaspor, der positive Trend spiegelt sich auch in den Statistiken wider: 21 Assists im Schnitt inklusive 39,2% Dreierquote sind Ergebnis guter Ballbewegung und hoher Effizienz im Abschluss. “Wir wollen an unsere Leistung der letzten Wochen anzuknüpfen und den Sieg mit nach Hause bringen“, so der zuletzt stark auftretende Jallow weiter.

Spanische Festung

Wie die Ulmer steht auch Badalona bei acht Siegen und fünf Niederlagen. Nach zwei Heimsiegen gegen Bursaspor und Ljublijana unterlagen die Spanier am letzten Spieltag beim aktuellen Tabellenführer Prometey Slobozhanske. Mit zahlreichen Distanzschützen bestückt, haben Joel Parra (56.1%), Andres Feliz (52.6%), und Kyle Guy (39%) den Drei-Punkte-Wurf als größte Stärke im Repertoire. Das Passspiel und der Wille zum Extra-Pass zeichnet das Angriffsspiel der Katalanen aus: Vier Spieler legen im Schnitt zweistellig auf, insgesamt kommt die Mannschaft auf starke 19,5 Assists pro Partie. Auch der Spielaufbau wird meist unter mehreren Akteuren aufgeteilt, dementsprechend ist die Statistik auch bei den Passgebern ausgeglichen: Pau Ribas (3,8), Guillem Vives (3,7), Andres Feliz (3,5) und Center Ante Tomic (3,2) wissen alle den Mitspieler für den Korberfolg einzusetzen. Big-Man Tomic misst 2,17 Meter und verfügt über außerordentlich Fähigkeiten, sorgt so für 12,5 Punkte und fünf Rebounds.

Head Coach Anton Gavel: „Badalona ist enorm heimstark. In der Mannschaft herrscht eine gewisse Kontinuität, viele spielen seit längerer Zeit zusammen und bilden ein gut gecoachtes Team. Eine wichtige Waffe ist der Drei-Punkte-Wurf, den vor allem Kyle Guy hochprozentig trifft, in der Zone ist der erfahrene Ante Tomic gesuchter Zielspieler. Mit Vladimir Brodziansky hat sich die Mannschaft jüngst zusätzlich verstärkt. Es wird keine einfache Aufgabe, dennoch möchten wir uns für die Hinspielniederlage revanchieren und brennen darauf, dort zu bestehen.“