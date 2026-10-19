Bad Abbach: Drei Männer nach Drogenfund in Haft

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bad Abbach haben Einsatzkräfte Kokain, Marihuana, Haschisch und knapp 1500 unverzollte Zigarettenschachteln sichergestellt. Gegen drei Männer wurden anschließend Haftbefehle erlassen.

Durchsuchung nach Bargeldfund

Am Donnerstagabend, 15. Oktober 2026, gegen 20.45 Uhr machten Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Landshut im Eingangsbereich einer Wohnung Beobachtungen, die auf mögliche illegale Rauschgiftgeschäfte hindeuteten. Bei der anschließenden Kontrolle eines Mannes, der die Wohnung zunächst betreten und kurz darauf wieder verlassen hatte, fanden sie einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag.

Nach einer richterlichen Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung in Bad Abbach im Landkreis Kelheim. Dort trafen sie den 26-jährigen syrischen Wohnungsinhaber sowie zwei weitere Männer im Alter von 20 und 34 Jahren an. Die beiden weiteren Männer sind deutsche Staatsangehörige.

Haftbefehle wegen schwerer Vorwürfe

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten neben den Drogen und den unverzollten Zigaretten auch ein offen aufbewahrtes Beil sicher. Bei der richterlichen Vorführung am Freitag, 16. Oktober 2026, am Amtsgericht Regensburg erließ das Gericht die von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragten Haftbefehle.

Den drei Männern wird unter anderem der Verdacht des unerlaubten, bandenmäßigen und bewaffneten Handeltreibens mit nicht geringen Mengen an Rauschmitteln vorgeworfen. Sie wurden in bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Regensburg und die Kriminalpolizei ermitteln.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.