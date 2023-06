Bad Wörishofen | Fallschirmspringer bei Tandemsprung abgestürzt

Am Sonntagmittag führte ein 33-jähriger Fallschirmspringer samt 17-jährigem Fluggast einen Tandemsprung am Flugplatz Bad Wörishofen-Nord durch.

Hierbei geriet er nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund einer Windböe in Turbulenzen und stürzte aus mehreren Metern Höhe in ein Feld südlich des Flugplatzes ab. Der 33-Jährige wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht, der 17-Jährige wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik verbracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.