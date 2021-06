Bad Wörishofen | Testangebote am Wochenende – besonderes Angebot am Sonntag

Das Testzentrum am Eisstadion, Stadionring 1, bietet den Spucktest am Wochenende wie folgt an: Samstag von 9 bis 13 Uhr und Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Das besondere Angebot am Sonntag Nachmittag von 16 bis 18 Uhr richtet sich insbesondere an Schüler und Berufstätige, die am Montag früh einen Testnachweis benötigen. Natürlich kann aber auch jeder andere zu diesen Zeiten zum Test kommen.

Die City-Schnelltests des Corona Testzentrum Allgäu am Kurtheaterplatz (Bonifaz-Reile-Weg) mit Nasenabstrich sind samstags von 9 bis 12 Uhr möglich.

Das PCR- und Schnelltestzentrum des Corona Testzentrum Allgäu auf dem P+R Parkplatz (Stadionring 15, direkt an der Umgehungsstraße) bietet seine Dienste samstags von 14 bis 19 Uhr an. Dort gibt es den besonders sicheren PCR-Test (Rachen-Abstrich) sowie die Antigenschnelltests (Nasenabstrich). Mit dem im Unterallgäu sonst nur in Erkheim und Memmingerberg zu findenden PCR-Testangebot wird ein ortsnahes Angebot für die gesamte Region um Bad Wörishofen herum angeboten.

Tipp: Vor den Testungen möglichst 1 Stunde lang nichts essen, trinken oder rauchen. Bitte Personalausweis mitbringen. Die Tests gelten gemäß Bayerischer Vorgaben jeweils 24 Stunden.

Die Online-Buchungsmöglichkeit und weitere Informationen nebst Telefonnummern finden Sie auf der Homepage der Stadt.