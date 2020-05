Baden-Württemberg: 51-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

In Ellwangen im baden-württembergischen Ostalbkreis ist ein 51-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bereits am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war demnach durch eine Kette an einem Kran, den er selbst bedient hatte, in die Luft gezogen worden und anschließend aus rund zwölf Metern in die Tiefe gestürzt.

Rettungsdienst, über dts Nachrichtenagentur

Trotz erfolgter Reanimationsmaßnahmen durch herbeigerufene Rettungskräfte konnte der 51-jährige Mann nicht mehr gerettet werden – er starb noch an der Unfallstelle.