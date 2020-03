Baden-Württemberg überspringt Marke: Jetzt 0,1 Prozent infiziert

Baden-Württemberg ist das deutsche Bundesland mit der höchsten Dichte an bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus. Bis Samstag wurde bei jedem tausendsten Bewohner das Virus nachgewiesen – ein Anteil von 0,1 Prozent der Bevölkerung. Insgesamt gab es laut Abfrage bei den Landkreisen und Städten bis Samstagmittag 11.089 bestätigte Infektionen, bei einer Bevölkerungszahl von 11,07 Millionen Einwohnern.

U-Bahn in Stuttgart, über dts Nachrichtenagentur

Rund ein Prozent der in Baden-Württemberg nachgewiesen Infizierten starben an Covid-19, weitere 2,6 Prozent liegen deswegen auf einer Intensivstation. Bundesweit ist sowohl die Dichte an Infektionen (0,065 Prozent) als auch der Anteil an Todesopfern mit 0,7 Prozent der nachgewiesen Infizierten niedriger.