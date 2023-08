Baden-württembergischer Finanzminister kritisiert Finanzpolitik des Bundes: „Wir haben zuletzt Geld auf alles geschmissen“

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hat in drastischen Worten die Finanzpolitik des Bundes kritisiert. „Wir haben zuletzt Geld auf alles geschmissen“, sagte der grüne Politiker in einem Interview mit dem stern.

Den Tankrabatt für Autofahrer im vergangenen Jahr nannte Bayaz einen „Sündenfall, der mich an meiner eigenen Bundesregierung hat zweifeln lassen“. Die 300-Euro-Energiepauschale bezeichnete der Grüne als „Wahnsinn“. Das sei „Geld, das uns heute fehlt, sei es für das Elterngeld oder die Transformation der Wirtschaft. Da hätten wir klüger sein müssen.“

Zwar sei es richtig gewesen, dass der Staat gegen die Krisen angearbeitet habe. „Wir haben damit aber eine Anspruchshaltung kultiviert, dass der Staat jeden externen Schock, sei es eine Pandemie oder die hohe Inflation, für alle zu kompensieren hat“, so Danyal Bayaz zum stern. Der grüne Politiker kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Wortwahl von Olaf Scholz. Sätze wie „You’ll never walk alone“ aus dem Mund des Bundeskanzlers hätten diese Anspruchshaltung manifestiert. „Es gibt Gewöhnungseffekte“, so Bayaz.

Der grüne Finanzminister beklagte im stern-Gespräch zudem die Verzagtheit der deutschen Gesellschaft. „Das Jammern bei uns in Deutschland, die dystopischen und manchmal auch moralinsauren Debatten nerven sehr“, sagte Bayaz. Als Gegenbeispiel verwies er auf die USA und den „Inflation Reduction Act“. Dessen Summe sei „gar nicht so gigantisch“. „Aber das Narrativ drum herum ist das Entscheidende. Joe Biden sagt: Wenn ich ans Klima denke, denke ich an Jobs. Er erzählt eine Geschichte von Wachstum, Aufstieg und Erneuerung.“ Bayaz weiter: „Zudem sind die Amerikaner verdammt schnell beim Bewilligen der Gelder. Von diesem amerikanischen Pragmatismus und Optimismus können wir lernen.“