Am Ilsesee in Königsbrunn wurden ein Handtuch und Gegenstände aufgefunden, aber vom Besitzer fehlt jede Spur. Die Polizei hat den Bereich und vor allem den See bereits intensiv überprüft.

Dennoch sucht die Polizei nun den Besitzer, der es eventuell vergessen hat, um einen Unglücksfall ausschließen zu können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei, wenn Sie das Handtuch bzw. das Buch erkennen und einem/einer Besitzer/in zuordnen können.

Bitte sofort bei der #Polizei #Augsburg Süd unter 0821-3232710 melden