Badeunfall in Babenhausen – 22-Jähriger geht in einem Badeweiher unter und stirbt

Ein 22-Jähriger ging in einem Badeweiher unter und verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache des Mannes aufgenommen.

Am Nachmittag des 22.05.2022 ereignete sich ein tragischer Badeunfall in Babenhausen. Ein 22-jähriger Mann geriet während des Schwimmens im See in Not und kam dabei unter Wasser. Eine sofort eingeleitete Suche durch sowohl Bekannte des Schwimmers als auch weitere Badegäste verlief zunächst negativ. Im Zuge der weiteren Suchmaßnahmen borg die Wasserwacht den Schwimmer. Die Wiederbelebungsversuche erbrachten keinen Erfolg.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Badeunfall durch eine natürliche innere Ursache aus. Es waren mehrere Einsatzkräfte beteiligt, darunter die Kräfte der Wasserwacht Memmingen, Babenhausen, Illertissen, Krumbach, und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Memmingen mit über 30 Personen. Die Feuerwehr Babenhausen war ebenfalls mit 30 Personen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit über zehn Personen inklusive eines Rettungshubschraubers beteiligt.

Im Zuge der Maßnahmen mussten Teile des Badesees für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Der See wurde nach Einsatzende wieder freigegeben. Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Memmingen und dessen Kriminaldauerdienst Memmingen.

