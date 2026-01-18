Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bär will ersten Fusionsreaktor und mehr Forschung für Frauen

Wissenschaftsministerin Dorothee Bär (CSU) sieht die Zukunft der Energieversorgung auch in Fusionstechnologie. “Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass wir in Deutschland auf Fusion setzen”, sagte sie der SZ. “Der erste Fusionsreaktor soll in Deutschland stehen”. Das sei “ambitioniert” und “richtig”.

Dorothee Bär am 16.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Viele Experten kritisieren, Kernfusion sei sehr komplex und es sei unwahrscheinlich, dass die Energieversorgung in näherer Zukunft durch die Technik gesichert werden könne. Auch die Kosten dafür seien zu hoch. Mittel des Bundes für Bärs Hightech-Agenda, bei der es unter anderem um Kernfusion geht, wurden im Haushaltsausschuss lange zurückgehalten, weil die Planungen laut Abgeordneten zu unkonkret seien.

“Ob am Ende Laser- oder Magnetfusion den Durchbruch bringt, kann heute niemand seriös sagen – ich nicht, die Wissenschaft nicht”, sagte Bär. “Ich kann keinen dieser Vorwürfe nachvollziehen.”

Bär will zudem im kommenden Wissenschaftsjahr einen Fokus auf Frauengesundheit legen. “Deutschland rühmt sich, weit voraus zu sein, hier sind wir Entwicklungsland”, sagt Bär. Sie kritisierte den bisherigen Umgang der Medizin mit Frauen. “Häufig ist die Medikation auf den männlichen Körper ausgerichtet. Bestimmte Frauenkrankheiten wie Endometriose und Lipödeme sind noch nicht ordentlich erforscht”, sagt sie. Sie sei überzeugt: “Wenn Krankheiten, die ausschließlich Frauen betreffen, Männer treffen würden, stünde die Forschung heute an einem ganz anderen Punkt”.

Neueste Artikel