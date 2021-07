Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bleibt noch zwei Wochen im Urlaub. Erst ab 20. Juli, einem Dienstag, werde sie wieder öffentliche Termine wahrnehmen, sagte ein Grünen-Sprecher am Montag der dts Nachrichtenagentur. Am Freitag wollte die Partei noch keine Auskunft zur Länge des für die Öffentlichkeit überraschend angetretenen Urlaubs geben, betonte aber, die Auszeit sei schon länger geplant gewesen.

Annalena Baerbock, über dts Nachrichtenagentur

Ob Baerbock im In- oder Ausland urlaubt soll nach dem Willen der Grünen hingegen weiter geheim bleiben. „Im Hinblick auf den Urlaubsort bitten wir – wie in der Vergangenheit auch – um Verständnis, dass diese Zeit den Familien und nicht der Öffentlichkeit gehört“, so der Grünen-Sprecher am Montag. Da sich Baerbock und ihr Co-Parteichef Robert Habeck für gewöhnlich bei der jeden Montag stattfindenden Pressekonferenz abwechseln, Baerbock aber am 19. Juli, dem Montag an dem sie wieder an der Reihe wäre, noch im Urlaub ist, wird sie womöglich erst weitere zwei Wochen später, am 2. August wieder auf einer Pressekonferenz Rede und Antwort stehen – wenn der Takt nicht doch noch geändert wird.

An diesem Montag war die Grünen-Chefin von Bundesgeschäftsführer Michael Kellner vertreten worden. Die Grünen-Kanzlerkandidatin steht seit Wochen unter zunehmendem Druck. Zuerst ging es um einen aufgehübschten Lebenslauf, nun wird ihr vorgeworfen, Teile ihres erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Buches abgeschrieben zu haben.