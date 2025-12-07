Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Baerbock drängt auf Frau an Spitze der UN

DTS Nachrichtenagentur
Die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, wirbt für eine Frau an der Spitze der Vereinten Nationen.

Baerbock Drängt Auf Frau An Spitze Der Un
Vereinte Nationen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Männer und Frauen hätten “die gleichen Rechte und sollten somit auch die gleichen Chancen haben, Generalsekretärin zu werden”, sagte die frühere deutsche Außenministerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). “Und da ist schwer zu erklären, warum es in der 80-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen – und bei vier Milliarden Frauen auf der Welt – bislang nicht möglich war, eine geeignete Frau zu finden.”

Für die Generalversammlung sei es wichtig, “dass die Entscheidung über die Nachfolge von UN-Generalsekretär Antonio Guterres nicht im Hinterzimmer zwischen den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats ausgekungelt wird – komplett abgekoppelt von den vorherigen Anhörungen in der Generalversammlung”, mahnte Baerbock. “Deshalb ist der transparente und inklusive Prozess zur Auswahl des oder der nächsten Generalsekretärin so wichtig.”

Baerbock verneinte die Frage, ob sie selbst als Kandidatin zur Verfügung stehe. “Ich habe eine einzige Rolle bei der Wahl der nächsten Generalsekretärin: den Auswahlprozess fair und transparent zu leiten”, sagte sie. “Zumal nach den ungeschriebenen Regeln definitiv kein weiterer Westeuropäer dran ist, und ich bin bekanntermaßen Deutsche.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel