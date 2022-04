Baerbock reist in baltische Staaten

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch nach Lettland, Estland und Litauen aufgebrochen. Erste Station ist die lettische Hauptstadt Riga. „Nur die entschiedene Verteidigungsbereitschaft der Ukraine setzt der russischen Aggression noch wirksame Grenzen“, sagte Baerbock am Mittwochmorgen vor ihrer Abreise in Berlin.

„Ich will auf meiner Reise ins Baltikum deutlich machen: Deutschland trägt den neuen Realitäten Rechnung, mit aller Konsequenz“, so die Außenministerin. Über Wehrhaftigkeit könne Deutschland von Lettland, Estland und Litauen viel lernen. „Denn im Baltikum blicken die Menschen schon seit Jahren intensiv und mit Sorge in Richtung Russland. Ihren Erfahrungen und Einblicken möchte ich genau zuhören.“

Die Außenministerin wiederholte bei ihrer Abreise die Losung, dass Deutschland im Notfall „jeden Quadratzentimeter unseres gemeinsamen Bündnisgebiets verteidigen“ werde. In Litauen habe die Bundeswehr bereits die Führungsrolle in der NATO-Präsenz übernommen. „Wir sind bereit, uns zur Sicherheit unserer Partner noch stärker einzubringen“, sagte Baerbock.