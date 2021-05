Baerbock: Unternehmen klimaneutral umbauen

Im Urteil gegen den Ölkonzern Shell sieht Grünen-Chefin Annalena Baerbock ein weiteres Signal für Politik und Unternehmen, auch in Deutschland den Klimaschutz ernster zu nehmen. Das Klimaschutzabkommen von Paris gelte für Staaten und für Unternehmen, sagte sie der RTL/n-tv-Redaktion. „Das wurde in den letzten Jahren offensichtlich nicht ernst genug genommen.“

Annalena Baerbock, über dts Nachrichtenagentur

Die Märkte der Zukunft seien klimaneutral: „Deswegen ist es so wichtig, dass Politik jetzt die Leitplanken dafür setzt, dass große Industrieunternehmen in Europa, in Deutschland, klimaneutral umgebaut werden und die Arbeitsplätze der Zukunft auch weiter in Europa sind und bleiben“. Die Politik müsse „Klimaschutz und Industrie miteinander versöhnen“, so Baerbock.