Baerbock will am Dienstag Chinas Außenminister empfangen

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will am Dienstag in Berlin ihren chinesischen Amtskollegen Qin Gang empfangen. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag mit. Am Mittwoch soll nach Angaben der Bundesregierung zudem ein Termin im Kanzleramt stattfinden.

Auswärtiges Amt, über dts Nachrichtenagentur

Der Besuch von Qin findet im Rahmen einer mehrtägigen Reise nach Deutschland, Frankreich und Norwegen statt. Genaue Details zu möglichen Gesprächsinhalten wurden zunächst nicht genannt. Bei dem Treffen von Qin mit Baerbock sollen unter anderem die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am 20. Juni vorbereitet werden.