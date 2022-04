„Bärendienst“ | Auto-Demo russischstämmiger Menschen in Kaufbeuren geplant

Unter dem Motto „Auto-Demo gegen Diskriminierung“ wurde der Stadt Kaufbeuren als Versammlungsbehörde ein Auto-Korso am kommenden Wochenende mitgeteilt.

Eine Veranstaltung dieser Art ist der Versammlungsbehörde nur anzuzeigen. In Abstimmung mit der Polizei wurden von der Stadtverwaltung umfangreiche Auflagen zur Durchführung erteilt. Eine Untersagung war rechtlich nicht zu begründen.

Oberbürgermeister Stefan Bosse führte in der Folge mehrere Gespräche mit den veranstaltenden Personen. Trotz der dringenden Bitte des Kaufbeurer Oberbürgermeisters, diese Demonstration in der aktuellen Situation nicht durchzuführen, hält die Versammlungsleitung an ihrer Absicht fest.

Oberbürgermeister Bosse ist enttäuscht, dass seine Appelle nicht Gehör fanden und zeigt sich überzeugt, dass beteiligte Menschen ihrem Anliegen, eine „Diskriminierung russischstämmiger Menschen zu verhindern“, einen Bärendienst erweisen.