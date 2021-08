Bärenstarke Defensive sichert dem FC Augsburg einen Punkt in Frankfurt

Nach der Auftaktpleite in der Vorwoche musste der FC Augsburg heute bei der heimstarken Frankfurter Eintracht ran. Nach einer bärenstarken Defensivleistung konnten sich die Schwaben den ersten Bundesligapunkt in dieser Saison sichern.

Sechsmal in Folge hatte der FC Augsburg zuletzt saisonübergreifend ein Auswärtsspiel in der Bundesliga als Verlierer verlassen, die Vorzeichen, dass dies heute besser werden würde standen nicht allzu gut. Der heutige Gastgeber aus Frankfurt ist eine Heimmacht und hatte in der Vorsaison kein einziges Mal zuhause verloren. Nachdem die Schwaben zudem in der letzten Woche gegen Hoffenheim deutlich Federn lassen (0:4) mussten, musste sich FCA-Cheftrainer Weinzierl einiges einfallen lassen. Der Niederbayer versuchte mit der Hereinnahme von Framberger (für Jensen) und das genesene Oxford für mehr Stabilität in der Defensive zu sorgen.

Augsburg früh ohne echten Stürmer

Dass die Eintracht von rund 22.000 Fans unterstützt wurde, machte die Aufgabe nicht leichter. Als auch noch Niederlechner nach einer guten Viertelstunde angeschlagen von Jensen ersetzt werden musste, erschwerte dies die Aufgabe zusätzlich. Der einzige nominelle Angreifer des FCA war nach einem Kopfballduell mit SGE-Kapitän Hinteregger benommen liegen geblieben, konnte aber das Feld selbstständig verlassen. Niederlechners finnischer Ersatz tat sich in der Folge schwer, konnte sich nicht in Szene setzen. Doch auch die Eintracht-Offensive machte es in einer chancenarmen ersten Halbzeit nur bedingt besser. Kurz vor der Pause hatte der quirlige Hauge die bis dahin beste Gelegenheit, der norwegische Nationalspieler scheiterte aber am guten FCA-Schlussmann Gikiewicz. So konnten die Augsburger das torlose Unentschieden mit Glück in die Pause retten.