Bafin-Sonderbeauftragter verlässt Deutsche Bank

Die Privatkundensparte der Deutschen Bank wird nicht mehr von einem Sonderaufpasser der Finanzaufsicht Bafin überwacht. Der Sonderbeauftragte, den die Behörde im September 2023 eingesetzt hatte, verließ die Bank Ende Oktober: “Das Mandat des Sonderbeauftragten für die Privatkundenbank ist zwischenzeitlich ausgelaufen”, sagte ein Sprecher der Deutschen Bank dem “Handelsblatt” (Mittwochsausgabe). Auch die Bafin bestätigte das Ende des Mandats.

Hintergrund des Einsatzes waren die massiven Probleme im Kundenservice der Postbank nach dem Umzug von Kundendaten auf die IT-Systeme der Deutschen Bank. Bei dem Sonderbeauftragten handelte es sich laut “Handelsblatt” (Mittwochausgabe) um eine Expertengruppe der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG.

“Die Bank hat die Rückstände zurückgeführt, der Kundenservice funktioniert überwiegend reibungslos, und weitere IT-Projekte wurden erfolgreich und ohne wesentliche Beeinträchtigung für Kunden umgesetzt”, sagte der Sprecher der Bank weiter.