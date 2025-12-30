Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
5 C
London
type here...
Subscribe
Bagger und Lkw brennen auf Baustelle bei Neustadt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bagger und Lkw brennen auf Baustelle bei Neustadt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Am Montag, den 29. Dezember 2025, kam es auf einer Baustelle im Bereich Theisseil zu einem schweren Brand. Ein Bagger und ein Lkw standen in Flammen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt.

Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Gegen 10:35 Uhr entdeckten Augenzeugen das Feuer auf der Baustelle nahe Neustadt an der Waldnaab. Zur Zeit des Vorfalls fanden auf der Baustelle keine Arbeiten statt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte schnell eingreifen und die Flammen löschen. Trotzdem wird der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Weiden hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Noch gibt es keine konkreten Hinweise zur Brandursache. Die Polizei bittet Zeugen, die relevante Informationen zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Newsletter

Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt in den Ammergauer Alpen ab

0
Unterammergau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen). Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, hat...
Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

0
Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.
Anzeige

Presse Augsburg-Gewinnspiel | Der Addnfahrer – „Lausbuam Gschicht´n“ in Augsburg

Anzeige 0
Anzeige | Nach dem großen Erfolg seines ersten Programms "S'Lem is koa Nudlsubbn", mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Begeisterung sorgte, startet der Addnfahrer im Frühjahr 2025 mit seinem lang ersehnten zweiten Programm "Lausbuam Gschicht'n" auf große Tour. Über 300 Shows und mehr als 120.000 Fans haben ihn bereits live erlebt – jetzt dürfen sich die Zuschauer auf neue, humorvolle Geschichten freuen.

Neueste Artikel