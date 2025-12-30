Bagger und Lkw brennen auf Baustelle bei Neustadt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Am Montag, den 29. Dezember 2025, kam es auf einer Baustelle im Bereich Theisseil zu einem schweren Brand. Ein Bagger und ein Lkw standen in Flammen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt.

Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Gegen 10:35 Uhr entdeckten Augenzeugen das Feuer auf der Baustelle nahe Neustadt an der Waldnaab. Zur Zeit des Vorfalls fanden auf der Baustelle keine Arbeiten statt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte schnell eingreifen und die Flammen löschen. Trotzdem wird der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Weiden hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Noch gibt es keine konkreten Hinweise zur Brandursache. Die Polizei bittet Zeugen, die relevante Informationen zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.