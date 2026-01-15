Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bahn-Chefin erwartet “schwieriges Jahr” bei der Pünktlichkeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla erwartet keine schnelle Verbesserung bei den Verspätungen im Fernverkehr. “2026 wird noch mal ein schwieriges Jahr bei der Pünktlichkeit”, sagte sie der Wochenzeitung “Die Zeit”.

ICE (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nur 60 Prozent aller Fernzüge kamen im vergangenen Jahr mit weniger als sechs Minuten Verspätung an, was die Bahn als pünktlich wertet. “Es geht 2026 erst einmal darum, dass es nicht noch schlimmer wird, dass wir uns auf diesem Niveau stabilisieren, so schmerzhaft das auch klingt”, so Palla. Sie kündigt an: “Alle im Konzern werden jetzt konsequent an der Pünktlichkeit gemessen.”

Große Probleme bereiteten laut Palla Weichen, Oberleitungen und Stellwerke, die ihre Lebensdauer überschritten hätten und plötzlich ausfielen. Dazu kämen viele Verspätungen wegen des vielen Schnees und des Wintersturms. Für Verspätungen sorgten aber vor allem die rund 28.000 Baustellen, die für dieses Jahr erwartet werden.

Palla kündigte an, die Bahn werde ab 2027 im Fahrplan mehr Zeit für Bauarbeiten reservieren, damit es zu weniger Verspätungen kommt. “Wir planen auf bestimmten Strecken zum Beispiel alle vier Wochen eine Sperrung ein, und in dieser Zeit wird dort dann alles repariert, was eben so anfällt.” Bislang sind nur 30 Prozent der Baustellen im Fahrplan berücksichtigt, künftig sollen es 70 Prozent sein. Die Sanierung des Schienennetzes bezeichnete Palla “als täglichen Wettlauf”. Die Bahn kämpfe dagegen an, “dass die Infrastruktur nicht schneller verfällt, als wir sie reparieren und erneuern können”.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: Rund 40 Verletzte bei Großeinsatz der Rettungskräfte

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Achtung Pendler! Behinderungen auf A8 Richtung München nach Unfall

0
Rund 45 Kilometer südöstlich von Augsburg kam es am...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel