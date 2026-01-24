type here...
Bahn-Infrastrukturchef will Zug-Pünktlichkeit von 60 Prozent

Trotz einer Rekordzahl von Baustellen will die Deutsche Bahn die Pünktlichkeit im Fernverkehr in diesem Jahr spürbar steigern. Philipp Nagl, Chef der Infrastruktursparte DB InfraGo, kündigte an, dass die Pünktlichkeitsquote auf 60 Prozent steigen soll.

Anzeigetafel mit Warnhinweisen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zuletzt hatte der Wert oft nur bei rund 50 Prozent gelegen. “Die Fahrgäste spüren überall dort, wo wir viel gebaut haben, dass es besser geworden ist”, sagte Nagl der “Bild am Sonntag”. “Mein Ziel ist es, dass wir in diesem Jahr nicht weiter unter die Pünktlichkeitsquote von 60 Prozent rutschen. 2026 gilt es, die Pünktlichkeit zu stabilisieren und damit den Grundstein für spürbare Verbesserungen in den kommenden Jahren zu legen.”

Der Bahn-Manager räumt jedoch auch ein: “Das geht auf dem Schienennetz nicht über Nacht.” Nach Angaben der Bahn sind für das Jahr 2026 bundesweit rund 26.000 Baustellen geplant, etwa 2.000 mehr als im Vorjahr. Nagl stellte den termingerechten Abschluss eines Großprojekts in Aussicht: Die zentrale Achse zwischen Berlin und Hamburg solle wie geplant Ende April 2026 fertiggestellt werden.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel