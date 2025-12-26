Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bahn schafft über Weihnachten 75 Prozent Pünktlichkeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Züge der Deutschen Bahn waren über die Weihnachtstage pünktlicher als sonst. Wie die “Bild” in ihrer Samstagausgabe unter Berufung auf Bahnkreise meldet, erreichten an den Weihnachtstagen 75 Prozent der ICE und IC die Bahnhöfe pünktlich.

ICE (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das waren 20 Prozentpunkte mehr als noch im Durchschnitt des Monat November. Damals erreichten lediglich 55 Prozent der Züge pünktlich ihr Ziel.

Ein Bahnsprecher bestätigte der “Bild”: “Am 24. und 25. Dezember lag die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr bei über 75 Prozent.” Insgesamt beförderte die Bahn nach eigenen Angaben über die Feiertage fünf Millionen Reisende.

Die Vorstandsvorsitzende der Bahn, Evelyn Palla, sagte derselben Zeitung: “Viele Baustellen machen Pause – unser Engagement für die Fahrgäste aber nicht.” Das Unternehmen werde “alles dafür tun”, dass der Bahnbetrieb auch zum Jahreswechsel rund läuft.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

