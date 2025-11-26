Newsletter
Mittwoch, November 26, 2025
6.7 C
London
type here...
Subscribe
Bahnkontrolle bei Plattling: Illegale Waffen, Drogen und Dopingmittel beschlagnahmt, Haftbefehl erlassen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bahnkontrolle bei Plattling: Illegale Waffen, Drogen und Dopingmittel beschlagnahmt, Haftbefehl erlassen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Bei einer Zugkontrolle am Montagabend haben Bahnfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau eine Waffe, illegale Dopingmittel und Rauschgift entdeckt. Die Ermittlungen wurden von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei übernommen.

Waffen- und Drogenfund im Zug

Am 24. November 2025 kontrollierten Schleierfahnder gegen 18.00 Uhr einen 25-jährigen Deutschen in einem Zug Richtung Österreich bei Plattling. Im Gepäck des Mannes fanden die Beamten eine Schusswaffe mit Munition, für die er keine Erlaubnis hatte, sowie diverse illegale Dopingmittel, darunter eine erhebliche Menge Testosteron, und knapp 50 Gramm Marihuana. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Durchsuchung führt zu weiterem Drogenfund

Weitere Ermittlungen führten am 25. November 2025 zu einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen in Viechtach. Dort entdeckten die Kräfte der Kriminalpolizeistation Deggendorf und der Polizeiinspektion Viechtach etwa 400 Gramm Kokain, 300 Gramm Marihuana und eine Druckgaswaffe. Der 25-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Deggendorf vorgeführt, woraufhin Haftbefehl erlassen wurde. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ermittlungen wegen mehrerer Gesetzesverstöße

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf führen nun Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis- und Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und das Antidopinggesetz.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München

Widerruf der Fahndung: Identifizierte Frauenleiche im Forstenrieder Park entdeckt

0
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel