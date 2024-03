Zwischen Augsburg und Ulm soll eine neue Bahnstrecke entstehen. Dafür wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Streckenverläufe ausgearbeitet, die aktuell von der Regierung von Schwaben geprüft werden. Trotz vieler Kompromisse im Vorfeld, herrscht bei den betroffenen Kommunen weiter Uneinigkeit über die Wahl der finalen Trassenvariante. So auch in Zusmarshausen, wo sich heute der Bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter ein Bild von der Situation vor Ort gemacht hat