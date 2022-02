Bahnstrecke Ulm-Augsburg ist ein Projekt von enormer Tragweite | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, Februar 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Region steht vor einer Gemeinschaftsherausforderung. In den kommenden Jahren gilt es sicherzustellen, dass wir zuverlässigere und schnellere Bahnverbindungen bekommen und im internationalen Schienennetz nicht abgehängt werden. Der Ausbau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg ist ein Projekt von enormer Tragweite für uns alle.

Seit das Planungsteam der Bahn im Oktober 2021 neue Streckenvarianten der vier möglichen Tassenverläufe präsentierte, hat die Diskussion über den Bahnausbau Ulm- Augsburg in vielen Gemeinden wieder ordentlich Fahrt aufgenommen. Wir können nicht wegdiskutieren, dass der Weg zum Ziel lang sein wird. Und auch nicht, dass in den nächsten Jahren hart um die Frage der Trassenführung gerungen wird.

Als Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg maße ich mir zu dieser Frage keine Antwort an. Selten ist etwas ausschließlich richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Es gibt so viel dazwischen zu berücksichtigen. Aber wir können zusammen im Dialog eine möglichst gute Lösung finden. Auf dieser Überzeugung baut die gemeinsame Erklärung auf, die ich mit den Landräten der vom Streckenausbau betroffenen Landkreise Augsburg, Günzburg und Neu-Ulm unterzeichnet habe – die Erklärung, dass wir hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist der richtige Weg. Denn wir alle brauchen diesen Bahnausbau.

Als ich auf dem Weg zur Wahl des Bundespräsidenten kürzlich im Zug nach Berlin saß, begleitete mich eine weniger schöne Erinnerung. Die Erinnerung daran, wie unsere Region beim Ausbau des Nord-Süd-Schienennetzes vor einigen Jahren auf der Strecke geblieben ist. Heute verläuft die Schnellverbindung über Ingolstadt und damit über Oberbayern, nicht über Schwaben und Augsburg. Auch diesmal schläft die Konkurrenz nicht, andere Regionen wittern ihre Chance. Beim Ausbau der Ost-West-Verbindung dürfen wir uns nicht erneut die (Bahn-)Butter vom Brot nehmen lassen.

Ja, der Ausbau bedeutet Eingriffe in die bestehende Infrastruktur oder in die Natur. Für die Region und die Gesamtbevölkerung bringt er aber auch bessere regionale und überregionale Bahnverbindungen und das zieht noch so viel mehr nach sich. An der verkehrlichen Erreichbarkeit misst sich die Attraktivität unserer Region, wenn Firmen neue Standorte für Investitionen und auch wenn Pendlerinnen und Pendler ein neues Zuhause suchen. Etwa vier Stunden Fahrzeit nach Paris auf dieser Strecke machen dem Flugzeug Konkurrenz. Und am Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs entscheidet sich unsere Chance, unsere Städte und Gemeinden für uns und unsere Kinder zu gestalten. Wir müssen unsere Mobilität für die Zukunft gut aufgleisen. Die Schiene ist das Rückgrat dieser besseren Mobilität für unsere Region und der Augsburger Hauptbahnhof das Herz. Für die große Vision einer Zukunft, in der man nicht auf das Auto angewiesen sein muss, bauen wir den Hauptbahnhof zu einem optimalen Umsteigepunkt zwischen Nah- und Fernverkehr aus.

Es geht bei diesem Streckenausbau nicht darum, 14 Minuten schneller in Ulm zu sein. Es geht darum, dass der sogenannte Deutschlandtakt den Augsburger Hauptbahnhof als Systemknoten vorgibt. Der Deutschlandtakt meint die optimale, bundesweite Vernetzung von Fahrplänen, damit alle Zugverbindungen wie ein Uhrwerk zusammenpassen. Die Deutsche Bahn wird alle Fahrpläne an diesem Deutschlandtakt ausrichten. Wenn der Augsburger Hauptbahnhof von Ulm aus nicht in unter 30 Minuten erreichbar wird, wird das Uhrwerk der uns zur Verfügung stehenden Bahnverbindungen nie richtig laufen.

Ich hoffe daher, dass aus den vielen Einzeldiskussionen Zug um Zug ein konstruktiver Dialog wird, mit dem unsere Region am Ende als Gewinnerin durch die Ziellinie fährt.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.