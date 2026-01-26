type here...
Bahnverkehr wegen Wintereinbruch heftig gestört

Aufgrund des Wintereinbruchs ist es bei der Bahn am Montag bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Im Laufe des Tages würden weitere Einschränkungen im Norden erwartet, teilte die Bahn am Vormittag mit.

Besonders betroffen seien die Fernverkehrsstrecken Berlin-Stralsund und Berlin-Rostock – dort konnten am Vormittag gar keine Fernverkehrszüge verkehren. Man gehe davon aus, dass die Störungen auf diesen Verbindungen den gesamten Montag andauern werden.

Auf der Strecke Hamburg-Hannover verkehren die Züge des Fernverkehrs mit erheblicher Verspätung, der erste ICE aus Berlin kam anstatt um 7:11 Uhr erst gegen 11 Uhr an. Weiterhin müssten einzelne Züge auf dieser Verbindung ausfallen, hieß es von der Bahn.

In den Großräumen Stuttgart und Ulm kommt es ebenfalls zu Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr.

