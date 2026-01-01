Balkonbrand in Kolbermoor: Feuerwehr verhindert größeren Schaden, Sachschaden über 100.000 Euro, Kripo ermittelt

KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Ein Balkonbrand an einem Wohnhaus in Kolbermoor am 31. Dezember 2025 kurz vor Mitternacht hätte weitreichendere Schäden verursachen können, doch die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf die angrenzende Wohnung. Trotz allem beläuft sich der Sachschaden auf über 100.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuerwehr verhindert größere Schäden

Um 23.40 Uhr erhielt die Polizeieinsatzzentrale von der Integrierten Leitstelle (ILS) die Meldung über einen Brand an einem Wohnhaus in der Rosenheimer Straße in Kolbermoor. Neben der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr war auch die Polizei Bad Aibling schnell vor Ort. Durch das zügige und professionelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen vom Balkon auf die Wohnung im ersten Obergeschoss erfolgreich verhindert werden.

Sachschaden und Ermittlungen

Der entstandene Sachschaden ist erheblich und wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Zum Glück waren die Bewohner der betroffenen Wohnung nicht zu Hause, sodass niemand verletzt wurde. Erste Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Bad Aibling durchgeführt, bevor der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Rosenheim den Fall übernahm.

Untersuchungen zur Brandursache

Bislang liegen keine belastbaren Erkenntnisse zur Ursache des Brandes vor. Die Untersuchungen der Ermittler stehen noch aus, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein pyrotechnischer Gegenstand, möglicherweise ein Feuerwerkskörper, das Feuer ausgelöst hat.