Balkonbrand in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen für mutmaßliche Brandstiftung durch Pyrotechnik

NÜRNBERG. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Glockenhof, gemeldet am 19. Dezember 2025 gegen 23:15 Uhr, wirft Fragen auf. Das Nürnberger Fachkommissariat für Branddelikte ermittelt in Richtung Brandstiftung.

Möglicher Auslöser: Pyrotechnischer Gegenstand

Der Brand entstand auf einem Balkon im ersten Obergeschoss des Wohnanwesens in der Köhnstraße. Die Nürnberger Berufsfeuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und somit ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten verhindern. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Ermittlungen der Nürnberger Kriminalpolizei legen nahe, dass ein vom Innenhof des Wohnkomplexes auf den Balkon geworfener pyrotechnischer Gegenstand den Brand ausgelöst haben könnte.

Zeugenberichte und verdächtige Beobachtungen

Zeugen berichteten von Kindern oder Jugendlichen, die im Hinterhof Feuerwerkskörper entzündeten und anschließend Richtung Allersberger Straße flohen. Diese Personen könnten sich bereits zwischen 22:00 Uhr und 22:45 Uhr am Tatort aufgehalten haben. Zudem wurden abgebrannte Wunderkerzen in der Nähe des Brandortes gefunden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt