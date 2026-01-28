Balkonbrand in Seehausen verursacht 50.000 Euro Schaden – Keine Verletzten

SEEHAUSEN AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Dienstag, den 27. Januar 2026, brach auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in Seehausen am Staffelsee ein Feuer aus, das sich schnell auf den Dachstuhl ausbreitete und einen Sachschaden von etwa 50.000 Euro verursachte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch mussten zahlreiche Bewohner während der Löscharbeiten das Gebäude verlassen. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen nahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Großeinsatz der Rettungskräfte verhindert Schlimmeres

Gegen 14:00 Uhr kam es am Dienstag in Seehausen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Auf einem Balkon in der Seehauser Straße brach ein Feuer aus, das schnell auf den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses übergriff. Dank des professionellen Einsatzes von mehr als 100 Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Seehausen, Murnau, Hechendorf, Weindorf, Kochel und Garmisch konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Flammen wurden gelöscht, bevor sich der Brand weiter ausdehnen konnte.

Bewohner in Sicherheit

Zahlreiche Bewohner mussten das Haus verlassen und fanden während der Löscharbeiten in einer Kirche Unterkunft und Betreuung. Am späten Nachmittag konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Polizei aus Murnau sperrte während der Löscharbeiten die umliegenden Straßen ab. Brandermittler der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen sofort die Untersuchungen zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte nicht vollständig abgekühlte Asche, die auf einem Balkon gelagert wurde, das Feuer ausgelöst haben. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.