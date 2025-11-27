Newsletter
Banaszak fordert von Grünen mehr Profil und verteidigt sich

Vor dem Bundesparteitag in Hannover fordert Grünen-Chef Felix Banaszak von seiner Partei ein schärferes Profil. “Wir haben in den letzten Jahren alle Aufmerksamkeit auf zwei Figuren – auf Robert Habeck und Annalena Baerbock – fokussiert”, sagte er dem Magazin “Politico”. “Jetzt ist es unsere Aufgabe, Profil zu entwickeln.”

Felix Banaszak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auf dem Parteitag wollen sich die Grünen auch mit ihrer Position zur Wehrpflicht befassen. “Meine persönliche Haltung ist, es ist richtig, jetzt alles dafür zu tun, dass die Bundeswehr genug Leute bekommt”, sagte Banaszak. “Wenn wir uns verteidigungsfähig halten wollen, machen wir das nicht nur mit Material, sondern auch mit Personal.”

In dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen Losverfahren sieht er allerdings ein schlechtes Signal an junge Menschen. Banaszak wehrt sich gegen Kritik, selbst in der öffentlichen Wahrnehmung nicht präsent genug zu sein. “Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen ein paar Akzente gesetzt”. Die Partei wisse, wofür er stehe: “Ich stehe für eine konsequent sozial gerechte, ökologische Politik und dafür, dass wir uns die Debatte zumuten, die in der Gesellschaft geführt wird.”

