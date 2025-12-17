Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
9.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Banaszak pocht auf Nutzung von russischen Vermögen in der EU

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Grünen-Chef Felix Banaszak hofft, dass durch einen Zugriff auf russische Vermögen der innenpolitische Duck auf Wladimir Putin steigt.

Banaszak Pocht Auf Nutzung Von Russischen Vermögen In Der EuFelix Banaszak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es geht ja um Bürgschaften, und dass so etwas abgesichert wird, ist richtig”, sagte er dem TV-Sender “Welt” am Mittwoch. “Aber natürlich geht es darum, dass tatsächlich diese russischen Vermögen auch genutzt werden. Ich meine, es kann auch nicht sein, dass es hier gang und gäbe ist, seinen Nachbarstaat zu überfallen und dafür andere die Rechnung zahlen zu lassen. Nein, da sollte schon an Russland die Rechnung adressiert werden.”

Es sei offensichtlich, dass das Druck auf Wladimir Putin ausübe. “Da stecken ja seine Freunde hinter, denen das Geld eventuell abgedreht wird”, erklärte der Grünen-Chef. “Und insofern: Ja, das sollte jetzt sehr schnell gemacht werden.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel