Donnerstag, Oktober 23, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Banaszak reagiert zurückhaltend auf Linksschwenk-Rufe

Von DTS Nachrichtenagentur

Grünen-Chef Felix Banaszak hat zurückhaltend auf die Forderung der Grünen Jugend nach einem Linksschwenk der Partei reagiert.

Felix Banaszak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Als inhaltlichen Anspruch kann ich damit etwas anfangen, solange es nicht darum geht, nur in Berlin-Kreuzberg mehr progressive Menschen abzuholen”, sagte Banaszak der “Welt”. “Wir müssen genauso in die Auseinandersetzung darum gehen, wie wir die Verunsicherung an den Industriestandorten in diesem Land adressieren und dort Menschen gewinnen – gerne mit progressiver Politik.”

“Mein Anspruch ist, auch diejenigen zu erreichen, die mit der Politik von Friedrich Merz und Jens Spahn nicht einverstanden sind und die wir für grüne Politik gewinnen können. Das darf man nicht verwechseln damit, beliebig zu werden”, so Banaszak. “Ich bin überzeugt, dass beides geht: ein klares grünes Profil, konsequent ökologisch, und der Kampf dafür, wieder breitere Mehrheiten in diesem Land zu gewinnen.”

