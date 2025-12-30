Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
Bankenpräsident fordert höheres Tempo bei Strukturreformen

Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, Christian Sewing, fordert von der schwarz-roten Bundesregierung mehr Wirtschaftsreformen.

Bankenpräsident Fordert Höheres Tempo Bei Strukturreformen
Christian Sewing (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Regierung hat einiges auf den Weg gebracht. Aber das reicht noch nicht, um das Wachstum langfristig deutlich zu erhöhen”, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). “Die Bundesregierung hat bei ihrem Start angekündigt, dass sie den längerfristigen Wachstumstrend über die Ein-Prozent-Marke heben will. Hierfür sind weitere Strukturreformen unverzichtbar.” Die Bundesregierung müsse den eingeschlagenen Reformkurs daher entschlossen fortführen und dabei das Tempo erhöhen.

Der Bankenpräsident erwartet harte Einschnitte und geht davon aus, dass die Arbeitszeit steigen wird. “Wir müssen uns bewusst sein, dass eine Transformation nicht ohne unangenehme Entscheidungen gelingt, das ist in einer Volkswirtschaft ähnlich wie in einem Unternehmen”, sagte Sewing, der auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank ist. “Damit wir auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir auch an der einen oder andere Stelle Abstriche hinnehmen – und wir werden unterm Strich wieder mehr arbeiten müssen.”

Die deutsche Wirtschaft komme 2025 nur langsam voran, sagte Sewing, in den nächsten zwei Jahren sollte sich das Wachstum aber beschleunigen. “Wir erwarten 2026 ein Wachstum von bis zu eineinhalb Prozent.” Am Arbeitsmarkt rechnet der Bankenverband mit einer leichten Entspannung und deutlich unter drei Millionen Arbeitslosen, 100.000 weniger als 2025.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

