Bankenverband senkt Wachstumsprognose auf ein Prozent
Von DTS Nachrichtenagentur

Die privaten Banken in Deutschland sagen für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent voraus, 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im Herbst.

Skyline von Frankfurt / Main (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Verbraucherpreise sollen laut der Prognose des Bankenverbands, über die die „Welt am Sonntag“ berichtet, um 2,6 Prozent steigen. Für das Jahr 2027 erwarten die Banken ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent.

Die Prognose ist angesichts des Iran-Krieges aber mit großer Unsicherheit behaftet. Annahme ist, dass die Energiepreise auf den Weltmärkten ab Mai wieder sinken. In einem „Risikoszenario“ mit monatelang hohen Ölpreisen kommen die Bankvolkswirte nur noch auf ein Wachstum von 0,6 Prozent und auf mehr als 3 Prozent Inflation in Deutschland.

„Die Kernfrage ist: Wann fahren die Öltanker wieder durch die Straße von Hormus?“, sagte Felix Hüfner, Chefvolkswirt für Deutschland bei der UBS Investmentbank und Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschafts- und Währungspolitik des Verbandes.

