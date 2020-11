Barfuß in Kaufbeuren – leguano öffnet den zweiten Outlet in Süddeutschland

Anzeige | Am 9. Dezember 2017 hat leguano Barfußschuhe in Kaufbeuren seine Filiale eröffnet. Nun, 3 Jahre später, wandelt das Unternehmen den Laden zu einem Outlet um. Ab dem 21. November 2020 kann man hier nun reduzierte B-Ware erstehen, die bis zu 50% günstiger angeboten wird.

Die Barfußschuhe von leguano „Made in Germany“ erobern bereits seit 2009 die Füße der Nation, zuerst ausschließlich über Messen und Veranstaltungen. Nachdem Anfang 2012 im beschaulichen Bad Zwischenahn der erste Barfußladen eröffnet hatte und Barfuß-Begeisterte nicht mehr nur ein mehr oder weniger abstraktes Bild der leguanos hatten, sondern die Barfußschuhe anfassen, anprobieren, testen konnten, ging es Schlag auf Schlag.

Der Barfußschuh-Hersteller und Spezialist für geschütztes Barfußgehen hat sein Netz mittlerweile über 100 Läden in Deutschland erweitert, vertreibt seine Schuhe über zahlreiche Händler und ist auch im Ausland immer öfter vertreten.

2019 öffnete dann der erste Outlet in Travemünde, im selben Jahr Baiersbronn, dieses Jahr folgt Kaufbeuren und noch ein weiterer Standort im Nordosten.Am 21.11.2020 ab 10:00 stehen die leguano-Berater in der Schmiedgasse 18, 87600 Kaufbeuren allen Barfuß-Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

Das Outlet wird voraussichtlich Montag bis Samstag von 10:00 – 18:00 geöffnet sein und eine kurze Mittagspause einlegen zwischen 13:00 und 13:30.

Was leguano ausmacht – Das Barfuß-GEHfühl

Jeder, der das mit dem leguano geschützte Barfußgehen ausprobiert, wird sich über das neu entdeckte GEHfühl freuen: Sich leicht wie eine Feder bewegen. Das Kribbeln unter den Füßen beim Gang über Kieselwege oder das sanfte Einsinken in moosigen Waldboden werden zum Barfuß-Erlebnis. Barfußlaufen ist gesund und regt die Sinne an.

Made in Germany ist die Devise und natürliches Barfußlaufen Teil der Firmenphilosophie. leguanos gibt es für jeden Typ und alle Altersgruppen. Die leguanos sind für fast alle Aktivitäten und beinahe jeden Untergrund geeignet – drinnen, draußen, an Land oder im Wasser. Sie schützen die Füße optimal und geben den Füßen dennoch die volle Bewegungsfreiheit zurück. Die rutschfeste Sohle passt sich jeder Bewegung des Fußes an, sie ist sehr widerstandsfähig und leicht. So geht leguano seit über 10 Jahren seinen Weg – barfuß.