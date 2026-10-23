Bargeld gestohlen: Unbekannter bricht in Eisdiele ein

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwochabend in eine Eisdiele in der Blücherstraße in Augsburg-Lechhausen eingebrochen und hat Bargeld gestohlen.

Der Unbekannte verschaffte sich gegen 23.35 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft.

Wie hoch der entstandene Sachschaden und der Beuteschaden sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.