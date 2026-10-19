Baroque Bubbles: Schaezlerpalais zeigt Glas-Installation

Im Schaezlerpalais in Augsburg ist ab dem 23. Oktober 2026 die Ausstellung „Baroque Bubbles“ mit gläsernen Bubbles und weiteren Arbeiten von Jiří Georg Dokoupil zu sehen.

Im Rokoko-Festsaal entsteht eine eigens für das Schaezlerpalais geschaffene Rauminstallation. Die auf metallenen Stellagen ruhenden, leuchtend bunten Glas-Bubbles nehmen das Tageslicht auf, konzentrieren und verändern es und geben es in den Saal zurück. Ergänzt werden sie durch dreifach geknickte Wandschirme mit Dokoupils charakteristischen Bubble-Malereien. Die Ausstellung läuft bis zum 28. Februar 2027.

Weitere Werke im zweiten Obergeschoss

Eine zusätzliche Sonderausstellung im zweiten Obergeschoss zeigt weitere Werke des Künstlers. In acht Räumen stehen unterschiedliche Techniken aus seinem Seifen- und Schaumbildkosmos im Mittelpunkt. Außerdem dokumentiert ein Raum verschiedene Bildsujets und Malweisen. Kuratiert wird dieser Ausstellungsteil von Reiner Opoku.

Jiří Georg Dokoupil wurde 1954 im tschechoslowakischen Krnov geboren und studierte von 1976 bis 1978 in Köln, Frankfurt am Main und New York. Er war Gründungsmitglied der Künstlergruppen „Mülheimer Freiheit“ und „Junge Wilde“. Sein Werk umfasst nach Angaben der Ausstellung heute mehr als 60 Serien sowie weit mehr als 100 von ihm entwickelte Techniken oder Stile. Dokoupil lebt und arbeitet zwischen Berlin, Madrid, Rio de Janeiro und Las Palmas.

Vernissage und Führungen

Die Vernissage findet am Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 18 Uhr im Schaezlerpalais statt. Der Künstler ist anwesend. Bereits um 11 Uhr ist an diesem Tag ein Presserundgang mit Dokoupil geplant.

Turnusführungen durch die Ausstellung gibt es jeweils samstags um 14 Uhr. Dafür fallen den Angaben zufolge nur die Eintrittskosten an. Im Dezember 2026 soll außerdem ein Ausstellungskatalog im Salz und Silber Verlag erscheinen.