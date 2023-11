Bartsch hofft auf „Aufbruch“ nach Auflösung der Linksfraktion

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hofft darauf, dass seiner Partei nach der Auflösung der Bundestagsfraktion ein „Aufbruch“ gelingen kann. „Also die Linke ist nicht tot, aber es liegt an uns, ob wir einen Aufbruch wirklich hinkriegen“, sagte er am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Am Nachmittag werde zwar das Ende der Fraktion beschlossen werden, „aber es ist die Chance für einen Neustart“, so Bartsch.

Dietmar Bartsch im November 2023, über dts Nachrichtenagentur

Es müsse vorbei sein mit der „lähmenden Selbstbeschäftigung“. Man müsse „zurück zur Politik“ kommen. Der Linken-Politiker räumte allerdings ein, dass die Liquidation der Fraktion ein „Einschnitt“ sei und man weniger Möglichkeiten haben werde.

Mit Blick auf den künftigen Status der Linken im Bundestag sagte Bartsch, dass es auch „kein Automatismus“ sei, dass man etwa sofort als Gruppe auftreten könne. „Das entscheidet der Deutsche Bundestag und wir werden natürlich alles tun, dass wir möglichst schnell anerkannt werden“, so der Linken-Politiker.