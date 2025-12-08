Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
12.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bartsch rechnet mit Junger Gruppe der Union ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Linken-Politiker Dietmar Bartsch ist mit der Abstimmung zum Rentenpaket zufrieden und rechnet mit der Jungen Gruppe der Union ab.

Bartsch Rechnet Mit Junger Gruppe Der Union Ab
Dietmar Bartsch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei der Abstimmung am Freitag hatte sich die Linksfraktion enthalten: “Wir entscheiden ausschließlich an der Sache und ich muss klar sagen: Ich finde diese Enthaltung richtig”, sagte Bartsch den Sendern RTL und ntv. Er selbst habe sich enthalten, weil es nicht um die Koalition gehe und auch nicht darum, “Merz den Arsch zu retten”, sondern um die Rentner.

“Die Debatte ging darum, ob das Rentenniveau im Jahre 2031 von 48 auf 47 Prozent gesenkt wird. Eine absurde Diskussion. Wir sind im europäischen Durchschnitt zehn Punkte unter dem Durchschnitt. Das ist eigentlich unfassbar”, sagte der Linken-Politiker. Die Junge Gruppe in der Union habe sich mit ihrem Protest beim Rentengesetz wichtig gemacht, zunächst mit Erfolg. “Aber am Ende muss man sagen: Sie sind als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel