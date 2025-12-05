Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
8.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bas sieht in Annahme des Rentenpakets “gutes Signal”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat sich nach der Verabschiedung des Rentenpakets im Bundestag erleichtert gezeigt.

Bas Sieht In Annahme Des Rentenpakets &Quot;Gutes Signal&Quot;
Bärbel Bas am 05.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Es sei ein “gutes Signal”, sagte Bas am Freitag im Reichstagsgebäude in Berlin. Das stabilisiere die Koalition “auch insgesamt”, fügte sie hinzu. Sie habe eine einfache Koalitionsmehrheit gewollt. Dass es nun eine absolute Kanzlermehrheit wurde, sei umso besser.

Man sei in der jüngsten Zeit auch auf die jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion, die Widerstand gegen eine Absicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent über 2031 hinaus angekündigt hatten, zugegangen, so die Ministerin.

Das Ergebnis zeige nun, dass man “auch bei gesellschaftspolitisch schwierigen Themen” zu Entscheidungen kommen könne. Für die Zukunft brauche es “Mut für eine große Reform”, so Bas. Es brauche bei der Rente ein “gemeinsames Konzept für alle Generationen”. Sie gehe fest davon aus, dass in der Rentenkommission dann auch Vertreter der Jungen Gruppe sitzen werden, sagte Bas.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

Polizei sucht weiterhin nach vermisstem Mann aus Kelheim – Zeugen dringend gebeten, Hinweise zu geben

0
Die Polizei Kelheim bittet erneut um Mithilfe aus der...

Neueste Artikel