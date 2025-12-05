Bas sieht in Annahme des Rentenpakets “gutes Signal”

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat sich nach der Verabschiedung des Rentenpakets im Bundestag erleichtert gezeigt.

Es sei ein “gutes Signal”, sagte Bas am Freitag im Reichstagsgebäude in Berlin. Das stabilisiere die Koalition “auch insgesamt”, fügte sie hinzu. Sie habe eine einfache Koalitionsmehrheit gewollt. Dass es nun eine absolute Kanzlermehrheit wurde, sei umso besser.

Man sei in der jüngsten Zeit auch auf die jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion, die Widerstand gegen eine Absicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent über 2031 hinaus angekündigt hatten, zugegangen, so die Ministerin.

Das Ergebnis zeige nun, dass man “auch bei gesellschaftspolitisch schwierigen Themen” zu Entscheidungen kommen könne. Für die Zukunft brauche es “Mut für eine große Reform”, so Bas. Es brauche bei der Rente ein “gemeinsames Konzept für alle Generationen”. Sie gehe fest davon aus, dass in der Rentenkommission dann auch Vertreter der Jungen Gruppe sitzen werden, sagte Bas.