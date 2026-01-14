Newsletter
Bas verzichtet frühzeitig auf SPD-Kanzlerkandidatur

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas hat kein Interesse an der Kanzlerkandidatur ihrer Partei. Auf die Frage des “Stern”, wer Kanzlerkandidat der SPD bei der nächsten Bundestagswahl, werde, antwortete Bas: “Ich nicht.”

Bärbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bas geht damit frühzeitig einer möglichen Rivalität mit ihrem Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil aus dem Weg. In Parteien, die nicht den amtierenden Kanzler stellen, haben traditionell die Parteivorsitzenden den ersten Zugriff auf eine Kanzlerkandidatur. Damit würde es derzeit auf Klingbeil zulaufen.

Da er aber nach seinem schlechten Wahlergebnis auf dem letzten Parteitag als geschwächt gilt, kommen auch andere Kandidaten infrage, insbesondere Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er ist in den Umfragen weiterhin der populärste SPD-Politiker.

