Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bas will Positionen der SPD klarer herausstellen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas will die Positionen der SPD deutlicher herausstellen und so auch gegen die AfD bestehen.

SPD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die SPD muss klarer werden und eindeutiger Position beziehen”, sagte Bas dem “Stern”. Sichere Arbeitsplätze, wirtschaftlicher Aufschwung und ein effizienter Sozialstaat hätten oberste Priorität.

“Das Diffuse ist der Grund, warum Menschen mir sagen, sie wüssten gerade gar nicht mehr, wofür die SPD steht. Das wollen wir wieder ändern”, so Bas.

“Viele unserer Wähler sind enttäuscht, weil der Eindruck entstanden ist, dass wir uns um viele kleine Gruppen kümmern, aber nicht mehr um das große Ganze und unsere Kernwählerschaft. Die hart arbeitenden Menschen, die Familien, die Mitte unserer Gesellschaft”, so Bas weiter.

Es gehe für ihre Partei nun um eine klare Richtung. “Dafür müssen wir alte Pfade verlassen und neue Wege einschlagen, dürfen unser Profil nicht verwässern”, sagte Bas.

Die AfD dringe “mit vermeintlich simplen Antworten auf hochkomplexe Fragen” zunehmend durch und mache haltlose und unfinanzierbare Versprechen in der Sozialpolitik. “Doch zur Wahrheit gehört auch: In der Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren viel verändert”, sagte Bas. “Die SPD steht da nicht auf dem Platz wie sie eigentlich sollte. Wir müssen in vielen Lebenswelten wieder präsenter sein.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

