Basketball-Bundesliga | Ratiopharm Ulm schlägt ALBA Berlin mit einer starken Schlussphase

In einer umkämpften Partie schlägt ratiopharm ulm in den Schlusssequenzen eiskalt zu und bezwingt ALBA Berlin mit 100:88.

Sportdirektor Thorsten Leibenath fand zur Halbzeit in der Partie zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem Serienmeister die passenden Worte: „Die ersten zwanzig Minuten waren sehr offensiv geprägt. Wir haben es den Berliner vor allem in Umschaltsituationen zu einfach gemacht und trotz vieler Kontroversen hätten wir dennoch mit einer Führung in die Pause gehen können. Nun haben wir noch zwanzig Minuten Zeit, um das besser zu machen.“ Und seine Mannschaft ließ trotz anhaltender Widrigkeiten keinen Zweifel an Biss und Leidenschaft. Mit aller Kraft kämpften sich die Ulmer zum Ausgleich und dann zur Führung, um in Person vom spanischen Ausnahmetalent Juan Nunez in den Schlusssequenzen den entscheidenden Punch zu setzen.

Auch wenn sich der Tip-Off dieser Partie zeitlich verzögerte, legten beide Mannschaften nach dem Sprungball temporeich los. Um gute Offensiv-Optionen bemüht, ging es mit gekonnten Bewegungen durch die Zone, wie es Karim Jallow bei seinem eindrucksvollen Spin-Move eindrucksvoll zelebrierte (6:6, 4.). In der Defensive zu nachlässig, kamen die Berliner in Umschaltsituationen zu einfachen Korblegern, wodurch sich Head Coach Anton Gavel zu einer Auszeit gezwungen sah und dort weiter große Schwierigkeiten bei seinem Team ausmachte. Die Konsequenz: ein 10:2-Run der Albatrosse und eine erste höhere Führung, die einzig Ulms Point Guard George De Paula mit Ablauf der Schussuhr verkürzen konnte (20:27).

Danach meldeten sich die Shooter in der Partie an. Scharfschütze Dakota Mathias eröffnete und legte dann auch den zweiten unmittelbar nach, allerdings wusste gerade Jonas Mattisseck (4/4 3P) diese Aktionen direkt zu kontern, stellte den ursprünglichen Vorsprung von vor der Pause wieder her (35:45, 16.). Aus der eigenen Auszeit heraus, trugen zunächst auch strittige Foulpfiffe mit dazu bei, dass trotz guter Offensivaktionen für die Ulmer kein Momentum aufkam. Als Karim Jallow nun wie entfesselt fünf aufeinanderfolgende Punkte aufs Scoreboard brachte, ging es heran und beim Stand von 49:52 in die Halbzeit.

Viertel Nummer drei begann mit mehr defensivem Zugriff und schnellen Händen, doch haderten die Hausherren mit einigen Schiedsrichterentscheidungen aus hitzigen Spielsituationen. Die Mannschaft antwortete ab Spielminute 26 mit Aktionen auf dem Parkett. Initiiert von einem Slam-Dunk Jallows, ging es mit einem 9:0 Run und Youngster Pacome Dadiet erstmals in Führung (68:66, 29.). Und eben dieser talentierte Franzose markierte von außen den Startschuss für ein umkämpftes Schlussviertel. Spektakulär ging es hin und her – eine Offensivaktion folgte auf die nächste. Angetrieben von der lautstarken Kulisse kämpfte sich der deutsche Meister aufopferungsvoll und mit einem eiskalten Juan Nunez zum Big Point. Zwei unnachahmliche Drives zum Korb, ebenso gekonnte Würfe vom Parkplatz und einmal von der Linie – zehn der letzten Ulmer 13 Punkte markierte der Youngster selbst, hatte in den letzten vier Minuten bei allen Treffern seine Hände im Spiel (4 As) und ebnet damit den Weg zum 100:88-Erfolg.