Basketball-Highlight | BG Leitershofen/Stadtbergen empfängt renommierte Purdue University

Am Donnerstagabend (Spielbeginn 19.30 Uhr Sporthalle Stadtbergen) ist die renommierte Purdue University zu Gast bei der BG HessingLeitershofen/Stadtbergen.

Die US-Amerikaner spielen in der NCAA I und zählen dort zu den Big Ten Programmen. Die Boilermakers um Headcoach Matt Painter, der seine inzwischen 17. Saison an der Seitenlinie bestreitet, befinden sich auf Europatour. Sie spielen am Mittwoch bei IBAMMünchen, am Donnerstag bei den Kangaroos, am Freitag in St. Pölten in Österreich und am Samstag in Brno (Tschechien). Das Team aus Lafayette im Bundesstaat Indiana hat insgesamt 36 NBA-Spieler herausgebracht. Unter anderem startete der aktuelle BBL-Neuzugang von Bayern München, Carsen Edwards, dort seine College Karriere. Aktuell bekanntester Spieler, der aus dem Programm hervor ging, ist Jaden Ivey, der zuletzt bei den Detroit Pistons über 17 Punkte pro Partie markierte.Älteren NBA-Fans dürfte auch der Name Big Dog Robinson bekannt sein, der u.a bei den San Antonio Spurs spielte. Der aktuelle 2,24 Meter Center Zach Edey wird am Donnerstag nicht am, Start sein, da er für die kanadische Nationalmannschaft die WM bestreitet. Ihre Heimspiele bestreiten die US-Amerikaner in der Mackey-Arena, welche eine Kapazität von fast 15.000 Zuschauern hat.

Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser sieht dem Match mit Spannung entgegen: „Es ist sicherlich die beste Basketballmannschaft, die jemals in der Region Augsburg zu Gast war, das ist ein Hauch von NBA in Stadtbergen und die Fans dürfen sich auf einen maximal spektakulären Gegner freuen“, so Moser. Das Team der Stadtberger wird verstärkt mit Akteuren von Ligakonkurrent TSV Oberhaching Tropics. Einerseits, um der Stärke des Gegners maximal etwas entgegenzusetzen, anderseits, weil diese Tage erst alle Spieler zum offiziellen Trainingsstart am Wochenende eintreffen. Von den Neuzugängen der Kangaroos werden auf jeden Fall Jakob Hanzalek, Chris Würmseher und Ole Theiß ihr Debüt geben, von den Youngstars sollen Emilian Limmer und Benni Kuprat auflaufen. Seitens den Tropics sind unter anderem Omari Knox, Fynn Fischer und Peter Zeis am Start. Als Special Guest steht auch Kangaroos Legende Dominik Veney im Aufgebot. Am Montag trainierte dieses Team zusammen Der Kontakt kam über Hachings Coach Mario Matic, der am Donnerstag allerdings noch im Urlaub weilt, und Konstantin Hammerl von Jahn München zu Stande, organisiert wird der Aufenthalt der Boilermakersvon einer italienischen Agentur. BH-Headcoach Emanuel Richter: „Ein solch spielstarker Gegner ist ein Geschenk für die Basketballfans in der Region, ein Fest, das man nicht verpassen sollte. Es wird eine Ehre für mich sein, gegen eine Legende wie Matt Painter zu coachen. Das Ergebnis wird nicht im Vordergrund stehen, weil wir erst am 15. August die offizielle Vorbereitung starten und nicht komplett sind. Zusammen mit den Spielern aus Oberhaching haben wir aber auch eine attraktive Mannschaft am Start“, so Richter.

„Der Kartenvorverkauf über unsere Webseite ist bereits gut angelaufen. Wir empfehlen die Onlinebuchung, die Abendkasse wird aber auch geöffnet sein. Wir weisen darauf hin, dass es keinen Kangaroos-Livestream von der Partie geben wird, da der Gegner hier selbst die Rechte für den amerikanischen Markt hält“, so BG General Manager Wayne Chico Pittman zu den organisatorischen Rahmenbedingungen.