Basketball-Neujahrsparty | Ratiopharm Ulm erwartet Braunschweig vor ausverkauftem Haus

Das erste Heimspiel von Ratiopharm Ulm im Jahr 2024 gegen die Basketball Löwen Braunschweig ist restlos ausverkauft. Somit bringen die pickepacke vollen Ränge unmittelbar nach Silvester am Dienstag, den 02.01. um 20 Uhr die ratiopharm arena zum Beben.

Nach der Silvesterfete folgt daraufhin die geilste Party der Stadt – das erste Heimspiel im nächsten Kalenderjahr hat es in sich: Zwei Standorte, die für Nachwuchsförderung und Entwicklung stehen, treffen am ersten Dienstag in 2024 aufeinander.

Das frühere Team von Weltmeisterheld Dennis Schröder präsentiert sich auch in dieser Spielzeit bisher hungrig, schlug in einem Herzschlagfinale zuletzt Ludwigsburg. Auch der FC Bayern Basketball bekam bereits bei der knappen Niederlage die junge und bissige Gangart zu spüren – dementsprechend sind die Löwen jederzeit für Überraschungen gut.