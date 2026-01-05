Basketball | Ulmer Erfolgsserie gestoppt – Trier nutzt Chancen konsequent

Im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga mussten Ratiopharm Ulm eine herbe Niederlage hinnehmen. Gegen die abgezockten VET-CONCEPT Gladiators Trier unterlag die dezimierte Mannschaft mit 89:100. Frühe Foulprobleme, Ballverluste und zu wenig offensive Stabilität erwiesen sich als entscheidende Faktoren gegen hoch effiziente Gastgeber.

Starker Beginn – dann übernimmt Trier das Spiel

Die Ulmer starteten energisch und legten schnell einen 7:0-Lauf hin. Doch Trier fand zunehmend Sicherheit, angeführt von Jordan Roland, und drehte vor allem im zweiten Viertel die Partie. Offene Würfe, schnelle Tempowechsel und ein klares Übergewicht in der Offensive sorgten dafür, dass sich die Hausherren bis zur Pause einen deutlichen Vorsprung erspielten. Der Rückstand der Gäste wuchs zwischenzeitlich auf über 20 Punkte an, auch weil im Angriff kaum noch strukturierte Abschlüsse zustande kamen.

Ulm stemmt sich gegen die Niederlage – Gladiators bleiben souverän

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Uuulmer phasenweise zurück, reduzierten den Rückstand und fanden zeitweise wieder Rhythmus. Doch erneute Foulprobleme, Ballverluste und eiskalte Dreier der Trierer verhinderten die Wende. Trotz einer kurzen Aufholjagd im Schlussviertel reichte es nicht mehr, der Rückstand blieb zu groß.

Blick nach vorn: Auswärtsspiel in Istanbul

Die Belastung bleibt hoch: Bereits am Dienstag wartet Beşiktaş GAIN Istanbul – ein EuroCup-Titelkandidat und ungeschlagener Tabellenführer der türkischen Liga. Mit Spielern wie Jonah Mathews, Devon Dotson und Ante Zizic trifft Ulm auf ein körperlich starkes und konstant auftretendes Team. Für die verletzungsgeplagte Mannschaft bedeutet das die nächste große Bewährungsprobe innerhalb weniger Tage.