Basketballer von ratiopharm ulm in Frankreich vor richtungsweisendem EuroCup-Spiel

ratiopharm ulm reist am 16. Spieltag des 7DAYS EuroCup zum französischen Kontrahenten Mincidelice JL Bourg en Bresse. MagentaSport überträgt ab 19:50 Uhr live.

Das letzte Aufeinandertreffen liegt schon einige Monate zurück: Mitte Dezember konnten sich die Ulmer mit 96:86 gegen Bourg en Bresse in der heimischen ratiopharm arena durchsetzen. Das heutige Duell verspricht dabei aber eine richtungsweisende Brisanz.

Bei einem schwäbischen Sieg würde ratiopharm ulm die Franzosen auf zwei Siege Vorsprung inklusive des direkten Vergleichs distanzieren. Bei dann noch zwei ausstehenden Spielen, eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Endrundeneinzug im 7DAYS EuroCup.

Aber was Mitte Dezember schon galt, das wird auch am morgigen Dienstag Bestand haben: Bourg en Bresse ist ein Team, dass sowohl offensiv als auch defensiv über hohe Qualitäten verfügt. Fast 8 Steals pro Partie zeugen von aggressiver Verteidigung, die 43,5% von der Dreipunktelinie von treffsicheren Schützen. Alexandre Chassang, Maxime Courby, Corentin Falcoz, Axel Julien und Calvin Harris Jr. treffen dabei sogar mehr als die Hälfte ihrer Distanzwürfe.

Mit CJ Harris gibt es ein Wiedersehen für die Ulmer Fans: Der amerikanische Guard lief in der Saison 14/15 für ratiopharm ulm auf. Top-Scorer der Franzosen ist mit 13,5 Punkten allerdings Rasheed Sulaimon, der im Schnitt mehr als 33 Minuten für das Team von Headcoach Laurent Legname an beiden Enden des Courts ackert. Harris, Eric Mika, Pierre Pelos und Jacorey Williams unterstützen Sulaimon dabei ebenfalls mit einem zweistelligen Punkteschnitt.



Trotz aller Qualitäten hat der letztjährige Teilnehmer des 7DAYS EuroCup Top 16 sowohl im internationalen als auch nationalen Wettbewerb seine Schwierigkeiten. In beiden Ligen konnten die Franzosen lediglich zwei der letzten fünf Partien gewinnen und stehen aktuell auf dem Vorletzten Tabellenplatz im 7DAYS EuroCup und auf dem zehnten Tabellenplatz in der ersten französischen Liga LNB Pro A. Beides Mal aber in Schlagdistanz auf die jeweiligen Playoffs und mit der Möglichkeit diese noch aus eigener Kraft zu erreichen. Genug Qualität im Kader ist dafür jedenfalls vorhanden.

Deshalb erwartet Headcoach Jaka Lakovic eine herausfordernde Partie: „Wir erwarten ein sehr schweres Spiel, auch weil es für beide Teams von großer Bedeutung ist. Es stehen nur noch drei Spiele aus und alle Teams zeigen sich aktuell extrem fokussiert, um sich eine gute Ausgangslage für die Playoffs zu schaffen oder noch den Sprung unter die besten acht zu packen. Bourg en Bresse spielt sowohl offensiv als auch defensiv sehr diszipliniert. Wir müssen uns defensiv also auch solide präsentieren und offensiv sehr konzentriert agieren. Es ist noch kein Do-or-Die-Spiel aber da es gegen einen direkten Tabellennachbaren geht natürlich eine für uns sehr wichtige Partie.“