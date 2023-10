Basketballer von Ratiopharm Ulm mit überzeugendem Heimsieg im EuroCup gegen Lietkabelis Panevezys

Ratiopharm Ulm schlägt mit geballter Shootingpower und stark aufspielenden Youngstern 7bet-Lietkabelis Panevezys mit 99:74.

„Unsere Youngstars haben uns einen wichtigen Schub gegeben – das war heute sehr hilfreich und freut uns für die Jungs“, gab Head Coach Anton Gavel nach dem Spiel im Interview zu verstehen. Allen voran die abgezockten Youngstern Maxi Langenfeld (14 Pkt) und Pacome Dadiet (9 Pkt) sorgten im Schlussviertel dafür, dass dem Gegner aus Litauen auch der letzte Hoffnungsschimmer abhandenkam. „Es ist natürlich besonders in so einer großen Halle und vor so vielen Zuschauer zu spielen. Aber man muss dieses Denken ausschalten, sich fokussieren und sein Ding machen“, so Langenfeld im Interview. Das es beim Aufeinandertreffen mit dem Rebound-orientierten Kontrahenten viel Kampf unter den Brettern zu erwarten war, zeichnete sich schon im Vorfeld ab. Doch wie brandheiß die Ulmer an diesem Abend von außen zuschlagen würden, war nicht abzusehen. Mit 66 Prozent zur Pause (10/15) und auch bis zum Ende des Spiels mit gnadenlosen Vollstreckerqualitäten von außen (53%) holt Ratiopharm Ulm den vierten Heimsieg im vierten Spiel und bleibt vor heimischer Kulisse weiter ungeschlagen.

Eine kleine Findungsphase benötigten beide Teams, um ihren Offensivaktionen auch Punkte folgen zu lassen. Die Energie des Karim Jallow, welche zuerst ihn selbst, dann Trevion Williams zu Zählbarem brachte, ermöglichte einen ersten Vorsprung (10:6, 5.). Danach waren die Momente der Ulmer Scharfschützen gekommen: Dakota Mathias, Karim Jallow, George De Paula und Tommy Klepeisz – Ulmer Punkte gab es bis wenige Sekunden vor Ende des Viertels ausschließlich von jenseits der Drei-Punkte-Linie (27:17). Weiter hieß es „Scharfschießen“ in der Ratiopharm Arena. Durch die gute Zonenverteidigung der Litauer zu Würfen von außen gezwungen, blieb die Mannschaft von Anton Gavel weiter brandheiß vom Parkplatz gefordert, zeigte sich dort aber brandheiß (8/12 3P) und erzwangen eine frühe Auszeit (22.). Defensiv taten es die Hausherren Panevezys nun gleich, provozierten Schrittfehler, eroberten die Bälle für die eigene Offensive und durchbrachen nun auch die Zone. Meistens nur mit einem Foul zu stoppen, ging es für die Ulmer des Öfteren an die Linie, wo sie bis zur Pause ebenfalls tadellos blieben. Auch wenn die Litauer von der Freiwurflinie einen kleinen Run starteten, war die 53:42-Halbzeitführung allen voran der heißen Ulmer Händchen geschuldet (10/15-66%).

Den besseren Start in Durchgang zwei erwischte Panevezys mithilfe eines 6:0-Laufs. Doch wie sollte es in diesem Spiel auch anders sein, durchbrach mit Dakota Mathias ein Ulmer Scharfschütze diese voreilige Euphorie (62:48, 24.). Ratiopharm Ulm nun drauf und dran mit schnellem Spiel nach vorne und aggressivem Defensivverhalten den Vorsprung weiter auszubauen, nahmen sie sich durch eigene Abstimmungsprobleme unter den Körben diese Möglichkeit. In die letzten zehn Minuten ging es beim Stand von 71:60. Jung und unbeeindruckt – genau das strahlten die 18-Jährigen Youngster Maxi Langenfeld (14 Pkt) und Pacome Dadiet (9 Pkt) zu Beginn des Schlussviertels aus, als sie mit sehenswerten Drives zum Korb für wichtige Punkte sorgten. Erstmals die 20-Punkte-Marke erkämpft, schraubten die Ulmer mit Langenfeld, erst mit hohem Tempo durch die Zone und dann auch von außen, am Punktekonto (92:68, 38.). In den Schlusssequenzen war dann die jüngste Ulmer Garde mit Tobias Jensen (19), Alec Anigbata (19), Pacome Dadiet (18) und Noa Essengue (16) auf dem Parkett und brachte das Spiel souverän über die Ziellinie (99:74).

Head Coach Anton Gavel: „Gratulation an unsere Spieler für diesen Sieg. Offensiv waren wir sehr solide und haben unsere Würfe gefunden. Natürlich hat es geholfen, dass Deividas Sirvydis nicht gespielt hat, da er ein wichtiger Bestandteil in ihrem Spiel ist. Defensiv hatten wir in der ersten Halbzeit einige Auf und Abs, haben sie zu oft an die Freiwurflinie gehen lassen und sieben Offensivrebounds erlaubt. In der zweiten Halbzeit waren es dann nur noch vier. Unsere Youngstars haben uns einen wichtigen Schub gegeben – das war heute sehr hilfreich und freut uns für die Jungs. Wir sind froh, dass wir uns von der schweren Niederlage in Gran Canaria erholen und heute den Sieg einfahren konnten.“