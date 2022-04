Basketballer von Ratiopharm Ulm mit verdientem Heimsieg über Heidelberg

ratiopharm ulm gewinnt in der easyCredit BBL am Dienstagabend mit 90:74 gegen die MLP Academics Heidelberg.

Vor 4438 Zuschauern gelang den Ulmern ein Heimsieg, der vor allem in der zweiten Hälfte entschieden wurde. Offensive Rebounds und viele Second Point Chances belohnten am Ende die Mannschaft von Jaka Lakovic. Jaron Blossomgame avancierte mit 24 Punkten und 5/6 Dreiern zum Topscorer der Ulmer.

Chrissi Philipps feierte in der ratiopharm arena sein Comeback und erspielte sich nach langer Verletzungspause seine ersten Punkte.